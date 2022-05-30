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السلطات الإيرانية تحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا وتعتقل أفراد طاقمها

i24NEWS

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صورة التقطت في 21 يوليو / تموز 2019 ، تظهر صورة جوية لقارب سريع تابع للحرس الثوري الإيراني يتحرك حول ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني
AP / Tasnim News Agency / Morteza Akhoondi 2019 ©صورة التقطت في 21 يوليو / تموز 2019 ، تظهر صورة جوية لقارب سريع تابع للحرس الثوري الإيراني يتحرك حول ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني

"بعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب، وتم اعتقال طاقمها المكون من 9 أفراد.

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وأكد كبير قضاة إقليم هرمزجان أنه "بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد قبل يومين، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية، بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا، رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها.

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