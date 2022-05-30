السلطات الإيرانية تحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا وتعتقل أفراد طاقمها

"بعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب، وتم اعتقال طاقمها المكون من 9 أفراد.

وأكد كبير قضاة إقليم هرمزجان أنه "بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد قبل يومين، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية، بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا، رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها.