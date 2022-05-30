إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر الى تركيا

أضاف البيان، "تؤكد هيئة الأمن القومي وأجهزة الأمن اليوم على تحذير السفر إلى تركيا "

أصدرت إسرائيل، اليوم الإثنين، تحذير بعدم السفر إلى تركيا بالنسبة للزوار الإسرائيليين، وسط مخاوف من رد إيراني على مقتل ضابط الحرس الثوري الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأمن القومي في بيان رسمي لها، "منذ عدة أسابيع، وبشكل خاص منذ أن اتهمت إيران إسرائيل بمقتل ضابط الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي، يزداد القلق لدى أجهزة الأمن من قيام إيران بمحاولات الاعتداء على أهداف إسرائيلية حول العالم".

وأضاف البيان، "تؤكد هيئة الأمن القومي وأجهزة الأمن اليوم على تحذير السفر إلى تركيا ملتمسةً التوضيح بأنها عبارة عن دولة تشكل مستوى عاليًا من الخطر على الإسرائيليين هذه الأيام"، مؤكدا أنه "بحسب مسؤولين لدى أجهزة الأمن، يدور الحديث عن تحذيرات على خلفية تهديد حقيقي تجاه الإسرائيليين في الساحة التركية".

وأشار هيئة الأمن القومي أنه، "ازداد مستوى الخطر الموجود في دول أخرى مجاورة لإيران أيضًا" مردفا، "يجب على المواطنين الإسرائيليين الحفاظ على اليقظة والحرص على الالتزام بقواعد الحذر المطلوبة عند السفر إلى أية من هذه الدول".

وتوعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس، بـ"الثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي، مشيرا إلى أن "العقيد اغتيل على يد إرهابيين وأن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة" مؤكدا أن "الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد أكدت أن "الحكومة قررت رفع حالة التأهب في ممثلياتها حول العالم بعد مقتل ضابط إيراني في طهران". ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن مقتل العقيد حسن صياد خدايي في طهران.