تقرير: رئيس الحكومة الفلسطينية سيقدم استقالته خلال أيام

"من بين الأسباب التي دفعت اشتية لتقديم استقالته هي تحميل الأداء الحكومي جزء من الخسارة التي منيت بها فتح

أفادت شبكة قُدس الفلسطينية، اليوم الإثينن، أنه من المرجح أن يقدم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إستقالته للرئيس محمود عباس، اليوم أو غدا، مشيرة إلى أن " عباس من المتوقع أن يوافق عليها".

وأضافت الشبكة في تقريرها نقلا هن مصادر مطلعة لها، أن "من بين الأسباب التي دفعت محمد اشتية لتقديم استقالته هي تحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة فتح، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، خلال الشهر الجاري"، مشيرة "إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا".

وأكدت المصادر أن"مسؤولين في فتح اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد فتح الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات بيرزيت".

وتعتبر نتيجة انتخابات جامعة بيرزيت هي الخسارة الأكبر بالنسبة لحركة فتح في تاريخ انتخابات الجامعة، وهو ما دفع أقاليم الحركة لتجميد أعمالهم، وتقديم بعض المسؤولين في الأقاليم لاستقالاتهم، خاصة وأن هذه النتيجة قد جاءت بعد سلسلة من الخسارات في انتخابات النقابات كما في انتخابات نقابة المهندسين وأيضا الجامعات ومن بينها جامعة بيت لحم.

وأشار القرير إلى أن حكومة اشتية تعاني من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.