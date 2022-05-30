إسرائيل و الإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة غدا الثلاثاء

أكدت الوزارة، أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المئة من المنتجات

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي غدا الثلاثاء في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المئة من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.

وكانت الإمارات و"إسرائيل" اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

ومطلع الشهر الماضي كتب وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزيودي، في صفحته على موقع "تويتر": "انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع"، مشيرا إلى أنها تعد "خطوة أخرى مهمة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، وتمثل هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين".

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات و"إسرائيل" في 2020، ضمن اتفاقيات التطبيع التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضاً البحرين والمغرب، ومنذ ذلك التاريخ جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين أبوظبي وإسرائيل في مجالات مختلفة.