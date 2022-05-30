العاهل الأردني يؤكد أن بلاده جزء من تحركات دبلوماسية مقبلة بالمنطقة

العاهل الأدني أوضح أن "الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة"

أفادت وكالة الأناضول التركية، أمس الأحد، أن العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين،، أكد أن بلاده لا تعتمد على طرف واحد في علاقاتها بالمنطقة، وستكون جزءًا من تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوكالة، أن العاهل الأدني أوضح أن "الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقًا لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية"، مشددا على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية بهدف "رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة".

وتابع العاهل الأردني، أن "بلاده يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديًا"، مؤكدا أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، خاصة في محاربة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ويأتي حديث الملك خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وانطلقت في العاصمة الإماراتي أبو ظبي، أمس الأحد، أعمال مؤتمر للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الأردن ومصر والإمارات.

وقال الملك عبد الله إن "المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءا منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه".