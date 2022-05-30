وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى التطبيع مع السعودية ويعتبره مصلحة إسرائيلية

لن يحصل فجأة، ولن نقرأ عن ذلك بين ليلة وضحاها في عناوين الصحف، وإنما سيكون الأمر وليد سيرورة، منتظمة وطويلة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال مقابلة إذاعية اليوم الإثنين، مع إذاعة الجيش، "إنه يتوجب على إسرائيل السعي إلى التطبيع مع السعودية، باعتبار أن الأمر فيه مصلحة لإسرائيل"، حسب النشر في معريف. وأضاف لابيد أن ذلك لن يحصل فجأة، ولن نقرأ عن ذلك بين ليلة وضحاها في عناوين الصحف، وإنما سيكون الأمر وليد سيرورة، منتظمة وطويلة، ومن الممكن أيضًا أن لا يتم إلا بعد أن يتعاقب بعدي ثلاثة وزراء خارجية، إن ذلك جزء من هذه السيرورة".

وفي الشأن الإيراني قال لابيد " المشكلة مع إيران أنها الإرهابي الأول في العالم لأن حزب الله والجهاد الإسلامي يتحركان بإمرتها، وهي تهدد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، وعلى الإيرانيين أن يدركوا أن لذلك ثمن، فإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران". وأضاف "من الصعب التمهل أكثر بخصوص الاتفاق النووي، لقد تخلل ذلك كر وفر، سياستنا تتمثل بألا نكون في مواجهة مباشرة مع الأمريكيين بهذا الصدد، يمكننا التعامل بالموضوع بدون جهر. نجري معهم حواراً طويلاً ومنظمًا، ولا نتصل بهم بهدف الحصول على علامات للرأي العام، في الوقت الحالي الاتصالات حول الاتفاق النووي مجمدة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد ذكرت أمس (الأحد) أن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زاروا السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينهم وزير الأمن الحالي بيني غانتس حين شغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، رئيسي الموساد السابقين تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شابات. زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري. باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 حيث رافقه خلالها رئيس الموساد.

كما أن إسرائيل تجري في الفترة الأخيرة إعادة للنظر بخصوص الموافقة على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبط بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، بناء على طلب سعودي على ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الاتصالات التي تجري خلال الأسابيع الأخيرة بين البلدين برعاية الولايات المتحدة. وفي حال توصل الطرفان إلى تفاهمات حول الموضوع، سيكون ذلك أول اتفاق علني بين البلدين، ويؤمل في إسرائيل أن يؤدي الى مزيد من اللفتات.