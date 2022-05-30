ايران تنشر قائمة باسماء رجال أعمال إسرائيليين وصفتهم كأهداف للاغتيال

القائمة تشمل تفاصيل دقيقة عن ابناء عائلاتهم، عناوين بيوتهم وعناوين أماكن عملهم

نشرت وكالة "فارس" الايرانية أمس قائمة بأسماء خمسة رجال أعمال إسرائيليين وصفهم الحرس الثوري الايراني على أنهم أهداف للاغتيال. القائمة شملت صور هؤلاء الأشخاص، مع تفاصيل دقيقة عن أبناء عائلاتهم، عناوين بيوتهم وعناوين أماكن عملهم. وزعمت الوكالة أن هؤلاء الإسرائيليين متورطين بـ"تخريب في ايران"، ودون تهديد بأن عليهم أن "يعيشوا في الخفاء".

ويظهر في الصور الخمس الجنرال عاموس مالكا، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، عامير لافينتال، المؤسس والمدير العام لشركة السايبر Cylus، جال جانوت، عسكري سابق في الوحدة 8200 ومدير شركة التدريب أناليزا، عنبال آرئيلي، مؤسسة شركة الهايتك Synthesis، وعميت ملتسر، ذكر بأنه خبير في مجال تقنيات السايبر الدفاعية.

ويأتي هذا النشر بعد أسبوع من مقتل المسؤول في الحرس الثوري حسن خودائي في قلب طهران، خلال عملية اغتيال نسبت إلى إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا اليوم أفيد أن قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي قال لأقرباء خودائي بأن ايران ستنتقم لموته "على يد الصهاينة".

وقاد خودائي خطة التنظيم لاغتيال المعارضين لايران في أنحاء العالم، بما يشمل محاولات فاشلة لقتل إسرائيليين وأمريكيين.

وفي ظل التهديدات من جانب ايران باستهداف إسرائيليين في الخارج، أعلن مجلس الأمن القومي والجهاز الأمني الإسرائيلي عن تشديد التحذيرات للسفر إلى تركيا والدول المحيطة بايران وقال في بيان "منذ عدة أسابيع، وخصوصا منذ اتهام إيران إسرائيل بمقتل ضابط الحرس الثوري الأسبوع الماضي، تضاعفت المخاوف في الجهاز الأمني من محاولات ايرانيين لاستهداف إسرائيليين في أنحاء العالم".