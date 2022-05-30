مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015

تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى

تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.

وفقًا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ في شباط/فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

وتجري الدول الكبرى مع إيران مباجثات في فيينا للوصول الى اتفاق جديد، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015. ولم يتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي وسط توقعات ضبابية بشأن مستقبل الاتفاق الذي أعلنت الإدارة الأمريكية بإمكانية الإنضمام إليه بحال وافقت الأطراف على الشروط والتقييدات.

وبمنتصف أيار الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إشارة إلى زيارة مساعد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى إيران، "ما زلنا بعيدين عن الاتفاق النهائي في محادثات إحياء الاتفاق النووي".