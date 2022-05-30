وزير الأمن الإسرائيلي: يجب تعريف منظمتي ’لافاميليا’ و’لاهافا’ بأنهما "منظمتان إرهابيتان"

وزيري الأمن والأمن الداخلي يسعيان لإخراج المنظمتنين خارج القانون وتعريفهما "كمنظمتين ارهابيتين"

بعد يوم من الاشتباكات المتعددة في مدينة القدس في أعقاب مسيرة الأعلام، طالب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين بتعريف منظمتي ’لا فاميليا’ و’لاهافا’ اليمينتين المتشددتين بأنهما منظمتين إرهابيتين وقال غانتس إن"دولة إسرائيل حافظت أمس على سيادتها وعلى مواطنيها وعلى الوضع القائم وحرية العبادة".

وأضاف "شرطة إسرائيل اهتمت بالمشاغبين العرب الذين انتهكوا الحرم القدسي، والذين يجب أن ندينهم في كل مكان في العالم" وتابع "إلى جانب ذلك، كانت أيضا مجموعة من المحرضين مع هتافات فظيعة من الجانب اليهودي، سنواصل ملاحقة هؤلاء المحرضين ومرتكبي العنف والإرهاب في كل مكان".

ايضا وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ـأدان منظمتي ’لا فاميليا’ و’لاهافا’ في أعقاب الحوادث التي تورطوا فيها خلال مسيرة الأعلام امس الاحد وقال "حتى قبل أن أصبح وزيرا، توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة بهدف دراسة الامكانية لإخراج ’لا فاميليا’ و’لاهافا’ خارج القانون، الحديث يدور عن مجموعة صاخبة ومتصلبة. أنوي التوجه مجددا للمستشارة القضائية للحكومة بهدف إخراجهم من القانون. بدون أدنى شك بأنهم يلحقون الأذى بأمن دولة إسرائيل، والأمن الداخلي، ويضرون بقاسمنا المشترك الواسع".