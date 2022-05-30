تقرير: السعودية طلبت من إسرائيل تغيير نشر القوة الدولية في تيران وصنافير منذ 5 سنوات

الولايات المتحدة تدخلت بالمباحثات حتى تحسن علاقاتها مع السعودية التي تدهورت بعد قضية خاشقجي

افادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الطلب السعودي لتغيير نشر القوة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تسلمته إسرائيل قبل خمس سنوات، وأفيد أن الطلب تسلمته إسرائيل بدون أي تدخل أمريكي.

وفي أعقاب ذلك بدأت إسرائيل دراسة التأثير الأمني على العملية، وعلى ما يبدو فإنها ستوافق على الطلب. وقدرت مصادر مطلعة على الاتصالات بأن معالجة القضية تأخر بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 والمقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي اتهمته بالمسؤولية عن القتل.

تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ادى الى فرض صعوبات على إسرائيل لدفع خطوات علنية أمام الرياض، بينها اتفاق بشأن الجزيرتين. وحاليا تتواسط الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية لتسوية نشاط القوة الدولية في الجزر وقضايا أخرى بينها فتح مسارات طيران فوق السعودية للشركات الإسرئيلية, وقدر مصدر مطلع بأن الإدارة الأمريكية تدخلت بحيثيات الأمور بهدف تحسين العلاقات مع الرياض ودفع المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وقال :"الحديث يدور عن أكثر من وساطة أمريكية، الادارة تحتاج للحدث كرافعة لتحسين العلاقات بين بايدن وبن سلمان" وتابع "المساعدة الأمريكية بقضية الجزر لربما هامة لكن السعودية وإسرائيل يمكنهم إدارة النقاش بالموضوع بدون وساطة. بين الدول يوجد علاقات جيدة ونوايا طيبة وتعاون كبير".