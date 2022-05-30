تقرير: اسرائيل تحذر أكثر من 100 سائح إسرائيلي في تركيا من "استهداف ايراني"

مجلس الامن القومي يصدر تحذيرا للاسرائيليين من السفر الى تركيا بعد احتمال استهدافهم من قبل ايران

أفادت القناة الاسرائيلية N12 أن التحذير الأمني الذي نشره مجلس الأمن القومي من السفر إلى تركيا، جاء في أعقاب رصد بنية تحتية ايرانية تخطط لاستهداف إسرائيليين على المدى القريب. في خطوة استثنائية، تم تحذير أكثر من 100 إسرائيلي بشكل فردي من الخطر وذلك بعد أن فُهِمَ بأنه تم وضع علامة عليهم- وطلب منهم العودة إلى البلاد. ويشدد تحذير مجلس الأمن القومي بأن التهديد لا زال قائما.

الحديث هنا يدور عن حدث معقد: في إسرائيل فهموا بأن مجموعات إسرائيلية وسياح تم وضع علامة عليهم من قبل ايران، ولذلك قاموا بتحذيرهم، وحاليا يتواجد في تركيا 40 ألف سائح إسرائيلي ، تم تحذير 100 منهم بشكل خاص.

وذكرت القناة أن في تركيا لم يحبوا النشر الإسرائيلي بشأن التحذير حول الرحلة، لكنهم فهموا أنه لا يوجد مفر، وهم أيضا يعملون حاليا أمام هذا التحذير الاستثنائي، لكن الأتراك لم يتفاجئوا من النشر، وقال مسؤولون سياسيون كبار أن التحذير الإسرائيلي نُسِقَ مع الأتراك. وتم بعد تعاون استخباراتي في عدة دوائر-الموساد، وزارة الأمن وبين طواقم وزارة الخارجية. القرار بتحديد التحذير من السفر وعدم رفع درجة التحذير. يأتي كجزء من استئناف التقارب بين إسرائيل وتركيا- والمحاولة لنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.