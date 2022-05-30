وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يناقشان القضايا الإقليمية والدولية

تأتي هذه المكالمة على خلفية الاستعدادات لزيارة الرئيس بايدن للسعودية والوساطة الأمريكية بين السعودية وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الإثنين) مكالمة عبر الهاتف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وتأتي هذه المكالمة على خلفية الاستعدادات لزيارة الرئيس بايدن للسعودية والوساطة الأمريكية بين السعودية وإسرائيل، وفي أعقاب الحديث الذي دار بين الوزير الأمريكي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التي جرت قبل عدة أيام، التي تم الكشف عنها في موقع والا.

وقالت وزارة الخارجية بعد المحادثة ذاتها، إن لابيد وبلينكن بحثا "الإمكانات الإقليمية الكامنة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين سكان الشرق الأوسط التي يمكن أن تأتي بها زيارة الرئيس".

وأفاد موقع الشرق الأوسط أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ناقش مع نظيره وزير الخارجية السعودي أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. واستعرض الطرفان خلال الاتصال، أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار لشعبيهما.

وأضاف الموقع أن الأمير فيصل بن فرحان، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.