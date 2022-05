الإمارات وتركيا تبحثان تطوير التعاون العسكري والدفاعي

حث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي، في لقاء جمعه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في أبوظبي اليوم (الاثنين)، على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالتركيز على المجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة لأمن واستقرار المنطقة، حسب النشر في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن خلوصي أكار يجري أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عامًا، حسب وكالة الأناضول.

وأكد الوزير الإماراتي على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط أبوظبي وأنقرة وتعود إلى عقود من الزمن ولا سيما منذ بدايات التعاون المشترك عام 1984. واستعرض مع أكار، تطوير التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات بما يحقق مصالح البلدين.

وشارك وزير الدفاع التركي والوفد المرافق في ختام اللقاء بجولة في عدد من الشركات الإماراتية في القطاع الدفاعي للاطلاع على المستجدات والتقنيات التي وصلت إليها الصناعات والمنتجات العسكرية بالدولة.

وأفاد موقع بالعربية أن الطرفين قاما بالتوقيع على "خطاب نوايا" بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، الذي سبق توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير/ شباط الماضي.