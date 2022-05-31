سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق تضمّ قوات للتحالف الدولي

استُهدفت في الأشهر الأخيرة القوات والمصالح الأميركية في العراق بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة مفخّخة

سقطت خمسة صواريخ الإثنين على قاعدة في غرب العراق تستضيف قوات من التحالف الدولي، من دون أن يؤدّي انفجارها إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن مسؤول في التحالف.

من جهته أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار بـ"سقوط ثلاثة صواريخ في المحيط الغربي لقاعدة عين الأسد" التي تديرها القوات المسلّحة العراقية لكنّها تستضيف قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وإثر تصريح المصدر العراقي قال مسؤول في التحالف لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إنّ "التقارير الأولية تفيد بسقوط خمسة صواريخ على القاعدة، وقد ردّت القوات العراقية، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في الوقت الحالي".

وتتعرّض قاعدة عين الأسد باستمرار، لقصف صاروخي حينًا وباستخدام طائرات مسيّرة أحيانًا، وتعود آخر حادثة من هذا النوع إلى 30 نيسان/أبريل عندما سقط صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا عن إصابات أو أضرار. وتبنّت ذلك الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فصيل المقاومة الدولية"، عبر قناة موالية لإيران على تلغرام.

واستُهدفت في الأشهر الأخيرة القوات والمصالح الأميركية في العراق بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة مفخّخة. وتنسب الولايات المتحدة هذه العمليات التي لا يجري تبنّي معظمها، إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

ويتواجد راهنًا في العراق نحو 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد، عقب إعلان العراق رسمياً في التاسع من كانون الأول/ديسمبر انتهاء وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد مع نهاية العام 2021 وأنّ المهمّة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.