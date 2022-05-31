بلينكن يشكر الحكومة المصرية والسعودية على سماحهما بلفتات إنسانية تخص اليمن

بلينكن شكر نظيره السعودي على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ في 2 من نيسان

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان أمس الاثنين، إن بلينكن شكر في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، الحكومة المصرية على استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة، على ما جاء في روسيا اليوم.

كما أعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في أن تتم الرحلة الأولى في الأيام المقبلة، للسماح لليمنيين بتلقي الرعاية الطبية ولقاء عائلاتهم المفرقين في الشتات.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن شكر نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن، وذلك خلال اتصال هاتفي، بحثا خلاله الجهود المبذولة لتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط "صافر" الراسية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية عن موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة، ضمن إطار هدنة وضعت حداً مؤقتا لمعارك ضارية. وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي دخلت هدنة في اليمن حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين.

ويشمل اتفاق الهدنة السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، الذي كان مفتوحا فقط لرحلات المساعدات الدولية منذ 2016، ما يمثل بارقة أمل نادرة في صراع طال أمده.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى الإثنين مكالمة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وصفت على أنها تأتي على خلفية الاستعدادات لزيارة الرئيس بايدن للسعودية والوساطة الأمريكية بين السعودية وإسرائيل، وكذلك في أعقاب الحديث الذي دار بين الوزير الأمريكي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التي جرت قبل عدة أيام،