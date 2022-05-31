شبكة i24news تعلن عن افتتاح استوديوهاتها في المغرب

شبكةi24news تعلن عن افتتاح استوديوهاتها في المغرب، لتكون أول شبكة إخبارية دولية مقرها إسرائيل تنطلق من المغرب

تطلق القناة الإخبارية الدولية i24NEWS ومقرها إسرائيل نشاطها الإعلامي في المغرب، حيث من المقرر أن يفتتح الثلاثاء المدير التنفيذي فرانك ملول مكتبين في الدار البيضاء وفي الرباط. وتم الإعلان عن هذه الخطوة الليلة الماضية (الإثنين) في حفل مرموق أقيم في قاعة شاليه بالرباط، بحضور أكثر من 300 ضيف شرف.

تعتبر هذه الخطوة معلمًا هامًا آخر في درب i24NEWS. بالإضافة إلى المقر الرئيسي في تل أبيب، تبث i24NEWS أيضًا من استوديوهات في فرنسا والولايات المتحدة ومؤخراً من الإمارات العربية المتحدة. القناة جزء من مجموعة Altice التي يملكها رجل الأعمال باتريك دراهي الذي سيستضيف الحفل إلى جانب فرانك ملول. ويقام الحفل بقاعة شاليه الفخمة بالرباط بحضور 300 من كبارالشخصيات.

الرئيس التنفيذي لـ i24NEWS فرانك ملول: "حتى قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمغرب، وفي الواقع من خلال أنشطة i24NEWS في السنوات العديدة الماضية، رأينا أن للقناة جمهور مخلص في المغرب. لقد لفت انتباهنا حقيقة أن ذلك الجمهور نشط وفعال للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن متحمسون لفتح فروع في المغرب مما سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق في البلاد. مكاتبنا حول العالم، واليوم في الرباط والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوسيع وتنويع عروض المحتوى لدينا، والغوص في القصص المهمة والمثيرة للاهتمام. وأعتقد أن إطلاق مكاتبنا في المغرب سيساعد في دفع العديد من هذه المهام وسيضع i24NEWS كلاعب رائد في سوق الإعلام والأخبار في البلدان المغاربية والأفريقية ".

بطاقة تعريف لـ i24NEWS:

في يوليو 2013، أطلقت i24NEWS ثلاث قنوات إخبارية جديدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية من استوديوهاتها المقامة خصيصًا في ميناء يافا، على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بدأت القناة ببث الأخبار العالمية جنبًا إلى جنب مع تغطية واسعة النطاق للشرق الأوسط. منذ بثها الأول وحتى اليوم، تحقق القناة رؤيتها في جودة البث، والتقارير غير المنحازة والموثوقة للعالم مصحوبة بمجموعة واسعة من وجهات النظر والتحليلات والآراء.

بالإضافة إلى أحدث الأخبار، تعرض القناة أيضًا مجموعة متنوعة من البرامج الخاصة بالشؤون الجارية والتقارير حول مواضيع مثل الاقتصاد والدفاع والرياضة والتكنولوجيا الفائقة ومواضيع أخرى. يتم بث حلقات البرامج الثقافية والمقابلات الخاصة بين تحديثات الأخبار على مدار كل ساعة. ويجري التركيز بشكل كبير، على استضافة حلقات النقاش التي تضم ضيوفًا ذوي وجهات نظر مختلفة ومتباينة، لتوضيح مدى تعقيد القصص بشكل أفضل. باعتبارها القناة الإخبارية الدولية الوحيدة المستقلة حقًا في الشرق الأوسط، تغطي قنوات ومواقع i24NEWS التلفزيونية مجموعة واسعة من الموضوعات وتضعها على جدول أخبار اليوم.

ترجع تغطية I24NEWS الفريدة إلى حد كبير إلى التكوين الخاص للقناة - أكثر من 150 صحفيًا ينحدرون عن 35 دولة مختلفة، ويعملون جنبًا إلى جنب، بكل يسر.

في عام 2017، بعد أربع سنوات فقط على الهواء، توسعت i24NEWS في سوق أمريكا الشمالية وافتتحت مكاتب في الولايات المتحدة. لدى القناة اليوم، استوديوهات في تل أبيب - يافا، فرنسا، الولايات المتحدة وتنشر مراسلين في جميع أنحاء العالم. يتم بث i24NEWS في جميع أنحاء العالم من خلال منصات الأقمار الصناعية والكابلات. تستمر القناة في اجتذاب المشاهدين وهي متاحة الآن لمليار أسرة.

بعد اتفاقيات إبراهيم، وقعت i24NEWS العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع شركات رائدة في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2021، حصلت القناة على رخصة بث من دولة الإمارات العربية المتحدة وأطلقت استوديوهاتها في دبي. تواصل القناة توسيع أنشطتها باستمرار في الشرق الأوسط، مع خلق فرص للتعاون وتوقيع مجموعة متنوعة من الاتفاقيات التي من شأنها إثراء التعاون في بلدان أخرى في المنطقة، وآخرها البحرين.

على الرغم من أن i24NEWS تبث منذ بضع سنوات فقط، إلا أنها تبقى محط اعتراف دولي، كمصدر للمعلومات الموثوقة والدقيقة. ويجري بانتظام الاستشهاد بتقارير ومقابلات i24NEWS من قبل وسائل الإعلام الأخرى، مما يدل على أهمية القناة.

i24NEWS هي جزء من مجموعة Altice ، التي يملكها رجل الأعمال الناجح باتريك دراهي وترأسها منذ إنشائها، الرئيس التنفيذي فرانك ملول.