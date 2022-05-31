بيروت: نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني لولاية سابعة

قبيل انعقاد الجلسة، اتجهت مسيرة للنواب التغييريين من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة، برفقة أهالي ضحايا الانفجار

انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري رئيساً له، لولاية سابعة، بعد أن حصل على 65 صوتاً من أصل 128، حسبما أفاد العربي الجديد.

وانتخب بري بـ65 صوتاً من أصل 128، في حين سجلت 23 ورقة بيضاء وألغيت 40 أخرى. وفي خطوة لافتة، أقدم نواب حزب "القوات اللبنانية" على الانتخاب بورقة تحمل عنوان الكتلة "الجمهورية القوية" خلافاً لقرارهم السابق الانتخاب بورقة بيضاء.

وكان جلسة مجلس النواب اللبناني قد انطلقت في ساحة النجمة لانتخاب رئيسٍ للبرلمان ونائبه إضافة إلى أمينَيْ سرّ وثلاثة مفوضين وذلك بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً (نبيه بري) وبرئاسته، تبعاً للنظام الداخلي.

وقبيل انعقاد الجلسة، اتجهت مسيرة للنواب التغييريين من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة، برفقة أهالي ضحايا الانفجار للمطالبة بأولوية القضية لدى المجلس النيابي الجديد في ظلّ استمرار عرقلة التحقيق ومحاولات طمس الحقيقة، علمًا أن اثنين من المدعى عليهما يندرجان ضمن البرلمان المنتخب في "حركة أمل" (برئاسة بري) وهما علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية) وغازي زعيتر.