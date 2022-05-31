المحكمة العسكرية الإسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على قائد خلية تابعة لـ"حماس" لقتله إسرائيليا في 2019

وقالت المحكمة، إن "عصافرة كان قائد خلية لحركة حماس، التي ضمت آخرين متهمين بقتل الجندي الإسرائيلي".

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد في حق الفلسطيني، أحمد عصافرة، بتهمة "التسبب عمدا في قتل الشاب الإسرائيلي دفير سوريك" في أغسطس/آب 2019، إلى جانب تعويض قدره 1.5 مليون شيكل (420 ألف يورو) لأسرة الضحية.".

وقالت المحكمة، إن "عصافرة كان قائد خلية لحركة حماس، التي ضمت آخرين متهمين بقتل الجندي الإسرائيلي".

وحُكم على عناصر الخلية الثلاثة الآخرين بالسجن المؤبد أيضًا وهم: قاسم عصافرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا، ونصير عصافرة وُحكم عليه بالسجن الفعلي المؤبد بالإضافة إلى 20 سنة، واتهمتهما المحكمة بالاشتراك بشكل فعلي في عملية الطعن التي تسببت بمقتل الجندي دفير سوريك.

كما حكم على عضو رابع في الخلية، لم يشترك في العملية، بالسجن المؤبد و15 سنة، بعد إدانته بـ"التسبب بقتل الجندي بالتآمر".

وقتل دفير سوريك، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي درس في مدرسة دينية أثناء أدائه الخدمة العسكرية، طعناً حتى الموت بالضفة الغربية في أغسطس/آب 2019، وتم العثور على جثته على الطريق المؤدي إلى المدرسة الدينية حيث كان يدرس.