وزير الخارجية التركي يعلن أن زيارة ولي العهد السعودي لبلاده تأجلت إلى موعد لاحق

أشار مولود تشاووش أوغلو، إلى أن "جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة"

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة، والتي كانت مقررة هذا الشهر، أرجئت إلى موعد لم يتحدد بعد.

وقال مولود تشاووش أوغلو، إن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة"، مضيفا أنه "يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي"، مشيرا إلى أن "جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

ومن جانبه، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن "بلاده تجاوزت خلافاتها مع السعودية والإمارات"، مشيراً إلى "وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات"، كما زار أردوغان هذا الشهر الرياض لأول مرة منذ 2017، وبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سبل تطوير العلاقات.

وقال الرئيس التركي في تصريحات على هامش الزيارة إن "البلدين دشنا مرحلة جديدة من العلاقات"، مؤكداً أن "الفترة الماضية كانت مجرد خلاف بين الأشقاء".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ولي العهد السعودي يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر. وقالت إن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها ولي العهد.

يذكر أن العلاقات بين البلدين توترت منذ 2017، ووصل الخلاف ذروته بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.