غانتس يزور قبرص بإطار مناورة عسكرية:"الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات ومعارك مختلفة"

وزير الأمن الإسرائيلي يقول ان "الحديث عن أكبر وأهم وأوسع التدريبات التي قام بها الجيش الاسرائيلي"

زار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قبرص، وذلك في إطار التدريب العسكري "ما وراء الأفق" كجزء من شهر التدريبات للجيش الإسرائيلي وقال غانتس إن "الحديث يدور عن أهم وأوسع التدريبات التي قمنا بها على مدار سنوات. لقد أعجبت بالقادة الدائمين والاحتياط، وأنا أقول للجميع، لكل مواطني إسرائيل، يوجد لدينا جيش مدرب وجاهز للتحديات مستقبلا".

وأشار "الى جانب التعامل اليوم مع الأمن العام، الجيش الإسرائيلي يتجهز يوميا للعمليات والمعارك المختلفة، في الساحات المختلفة، وسيوجه ضربة صعبة لكل من يسعى لتهديد مواطني إسرائيل، أرغب بشكر شركائنا القبارصة الذين يستضيفوننا، ويتيحون لنا التحسن والتدرب. هذا يوضح عمق التحالف الإستراتيجي بين البلدين. أنا سعيد جدا بأن آتي إلى هنا اليوم، وأشعر بالتشجيع للغاية لما رأيته".

وأجريت الزيارة بمشاركة رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي وعدد من القادة العسكريين، كما اجتمع وزير الأمن الاسرائيلي مع رئيس هيئة أركان الجيش القبرصي. وقال كوخافي :"خلال الأسابيع الأخيرة، تدربت وحدات الجيش الإسرائيلي على عدد من السيناريوهات القتالية في ساحات متنوعة بهدف تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي للحرب في اطار التدريبات التي تجري في قبرص يمثل تحديا جوهريا ويسمح للقوات للتدرب على مجموعة متنوعة من العمليات المختلفة التي تشمل استعداد الجيش لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التهديد في ساحة الحرب".

وأضاف :"لدي انطباع بأن القوات المشاركة بالتدريب، من جميع أذرع الجيش الإسرائيلي تظهر مستويات مهنية واستعداد عالي جدا للعمل. التعاون مع الجيش القبرصي هو طريقة إضافية للتعبير عن القدرات العملياتية والهامة للجيش وهو يتيح التخصص المتبادل بين الجيوش. الحديث يدور عن جزء مركزي بالتعاون الاستراتيجي وتقوية العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي".