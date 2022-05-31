هل ستؤدي مقابلة لصحيفة إسرائيلية مع وزير خارجية تايوان لأزمة بين إسرائيل والصين؟

الصحيفة قامت بإجراء مقابلة مع وزير خارجية تايوان اثارت غضب الصين وطالبت بحذف المقالة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه في أعقاب المقابلة التي أجرتها صحيفة "جيرازلم بوست" مع وزير خارجية تايوان، هدد مسؤول ديبلوماسي في الصين بخفض درجة العلاقات بين بلاده وبين إسرائيل وقطع العلاقات مع الصحيفة في حال لم يتم محو المقابلة من موقع الصحيفة.

محرر صحيفة "جيرازلم بوست" يعكوف كاتس قال في حديثه مع إذاعة 103FM إن "وزير الخارجية التايواني عبر عن مخاوف كبيرة من غزو صيني، وتطرق الى دخول الطائرات الصينية أكثر من 900 مرة المجال الجوي التايواني العام الماضي، وتطرق إلى ما يترقب رؤيته من دولة إسرائيل" وقال كاتس إن الوزير التايواني أنه يتوقع من إسرائيل أن تدرك عدم الاعتماد أكثر من اللازم على الصين بخصوص علاقاتها الاقتصادية. وأيضا "أن تكون في الجانب الصحيح من العالم الأخلاقي، والذي بالتأكيد هم".

وقال كاتس أنه بعد نصف ساعة من نشر المقابلة على الموقع اتصلت بهم السفارة الصينية في إسرائيل، حيث تحدث خلالها مسؤول ديبلوماسي صيني كبير وقال كاتس "أوضحوا لنا بالمكالمة بأننا مخطئين، وكيف يمكننا عموما أن نطلق على هذا الشخص بأنه وزير خارجية أو تايوان دولة، وطالبوا بحذف المقالة. طلبت منه تكرار طلبه وقال "أنا أطلب أن تحذف المقالة وإلا سنقطع علاقتنا مع جيرازلم بوست، وإن هذا سيضر بشدة بالعلاقات مع دولة اسرائيل"

وتابع كاتس :"ليس من الواضح لي ما هي العلاقات بين الصحيفة والحكومة الصينية، لم نوقع على اتفاق !" واضاف "قلت للمسؤول الديبوماسي الكبير من السفارة، شكرا كثيرا على المحادثة، من المهم أن تعرف بأن الجيرازلم بوست صحيفة مستقلة، نحن لا نعمل مع الحكومة الإسرائيلية ولا مع حكومة أخرى، وهكذا انتهت المحادثة".