وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن بلاده عادت إلى القارة الإفريقية ويتعهد بتعميق الشراكات معها

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عادت إلى القارة الإفريقية، بعد فترة طويلة من الغياب، مشيرا إلى أنه "حدد عدة أهداف رئيسية لمستقبل الشراكة الإسرائيلية مع دول افريقيا".

وقال يائير لابيد، في كلمة مؤتمر نظمته السفارة الإسرائيلية في باريس، بالتعاون مع اللجنة اليهودية الأمريكية: "لفترة طويلة، أبعدنا الضغط السياسي الخارجي، لكن اليوم، عادت إسرائيل إلى إفريقيا؛ هذا ليس شعارا وإنما حقيقة دبلوماسية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف لابيد "سوف نتعاون لتوفير الأمن الغذائي للملايين؛ سننسق في مكافحة الإرهاب لضمان السلام والاستقرار؛ سوف نتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة لخلق فرص لملايين الإسرائيليين والأفارقة على حد سواء؛ سننمي علاقات دبلوماسية أعمق لترسيخ شراكتنا التاريخية والعميقة الجذور".