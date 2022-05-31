وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن بلاده عادت إلى القارة الإفريقية ويتعهد بتعميق الشراكات معها

أردف لابيد، "في السنوات الأخيرة..قمنا بتعزيز تطبيع العلاقات مع ثلاث دول أفريقية ذات أغلبية مسلمة"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عادت إلى القارة الإفريقية، بعد فترة طويلة من الغياب، مشيرا إلى أنه "حدد عدة أهداف رئيسية لمستقبل الشراكة الإسرائيلية مع دول افريقيا".

وقال يائير لابيد، في كلمة مؤتمر نظمته السفارة الإسرائيلية في باريس، بالتعاون مع اللجنة اليهودية الأمريكية: "لفترة طويلة، أبعدنا الضغط السياسي الخارجي، لكن اليوم، عادت إسرائيل إلى إفريقيا؛ هذا ليس شعارا وإنما حقيقة دبلوماسية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف لابيد "سوف نتعاون لتوفير الأمن الغذائي للملايين؛ سننسق في مكافحة الإرهاب لضمان السلام والاستقرار؛ سوف نتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة لخلق فرص لملايين الإسرائيليين والأفارقة على حد سواء؛ سننمي علاقات دبلوماسية أعمق لترسيخ شراكتنا التاريخية والعميقة الجذور".

https://twitter.com/i/web/status/1531627008337272838 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع لابيد، "في مواجهة التحديات العالمية، ستزدهر البلدان التي تتعاون، بينما ستتخلف البلدان التي تنعزل عن الركب؛ تختار إسرائيل وإفريقيا معًا الازدهار".

وأردف لابيد، "في السنوات الأخيرة..قمنا بتعزيز تطبيع العلاقات مع ثلاث دول أفريقية ذات أغلبية مسلمة، افتتحنا بعثات دبلوماسية جديدة. قمنا بتعزيز علاقاتنا مع البلدان في جميع أنحاء القارة".

وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54، باستثناء 9 منها، وهبت رياح جديدة في أشرعة الدبلوماسية الإسرائيلية في القارة بفضل جهود حكومة بنيامين نتنياهو وتوقيع عدد من اتفاقيات إبراهيم.