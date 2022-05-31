ما السبب وراء تأخر إدارة بايدن بنشر بيان رسمي حول زيارته القريبة لإسرائيل؟

من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل خلال الأسبوع الأخير من شهر حزيران القادم

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن البيت الأبيض لم ينشر حتى الآن بيانا رسميا حول التأكيد على زيارة الرئيس الأمريكي الى إسرائيل رغم أنه لم يتبقى لها سوى ثلاثة أسابيع فقط، وذكر الموقع نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل بأن السبب لذلك هو أن البيت الأبيض ينتظر استقرار النظام السياسي في إسرائيل حيث أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كان هناك توجه إلى انتخابات عامة أم لا.

وذكر التقرير أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولتا الذي يتواجد هذه الأيام في واشنطن، من المتوقع أن يناقش مع البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي زيارة بايدن المرتقبة، وينتظر الجانب الإسرائيلي جوابا من الأمريكيين الذين قالوا إنهم في غضون ذلك سيعلنون عن الزيارة بالوقت المناسب من جانبهم.

وتقدر إسرائيل بحسب التقرير أن الولايات المتحدة تخشى بأن يتم اعتبار الزيارة الرئاسية في هذا التوقيب كمحاولة أمريكية للتأثير على الانتخابات، في حال كانت ويفضلون عدم الوقوف الى جانب اي أحد, اضافة لذلك، في إسرائيل يقدرون، أن الأمريكيين لا يريدون "تضييع الوقت" على زيارة في إسرائيل بوقت فيه ستسقط الحكومة بعد شهر، حتى الآن التقديرات في إسرائيل بأن الأمريكيين سيتخذون قرارا نهائيا بالموضوع الأسبوع القادم ويقومون بنشره والإعلان عنه. حتى الآن لا يوجد تاريخ رسمي للزيارة، لكن التقديرات بأنها ستجري في الأسبوع الأخير من شهر حزيران/يونيو