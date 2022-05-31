حاخام ايران الرئيسي :"نتمتع بحرية العبادة"

جاءت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر "حاخامات اوروبا" والذي وصل اليه عن طريق الولايات المتحدة

نقلت صحيفة "معاريف" اليوم تصريحات للحاخام الرئيسي لايران خلال مشاركته في مؤتمر "حاخامات اوروبا" المنعقد في مدينة ميونيخ حول حياتهم في ايران.

الحاخام يهودا جيرمي، الذي وصل إلى ألمانيا عن طريق الولايات المتحدة حيث يوجد له أقارب هناك قال "إن الوضع السياسي والأمني المتوتر بين بلاده وإسرائيل لم يؤثر على وضع ومكانة الجالية اليهودية في ايران والتي تضم 20 ألف شخصا" وقال إنهم "لايعانون من أي اتهامات أو ملاحقات من جانب النظام أو جهات أخرى".

وقال جيرمي "حمدا لله، الوضع جيد ويوجد لدينا مؤسسات بما يشمل مدارس دينية تضم طلابا، ميكفاه، مطاعم حسب الشريعة اليهودية-الكوشير، يوجد كل شيئ" وتابع :"كافة دور العبادة مفتوحة، نتمتع بحرية عبادة "

ورغم أن المستشفى اليهودي "سابير" المعروف بجودته، بسبب نقص الميزانية، يأمل الحاخام جيرمي أن يتم افتتاحه قريبا مجددا، وبشأن المستقبل قال الحاخام جيرمي بأنه وأبناء الجالية اليهودية "يصلون بأن يأتي السلام وأن يأتي المسيح".