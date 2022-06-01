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احباط محاولة لعملية طعن بمدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة وتحييد المنفذة

i24news

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ضورة نشرها الجيش الاسرائيلي للسكين التي استخدمت خلال العملية
IDF Spokesperson's Unitضورة نشرها الجيش الاسرائيلي للسكين التي استخدمت خلال العملية

واعلنت الشرطة الاسرائيلية عن احباط محاولة طعن في مدينة القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إحباطه محاولة لعملية طعن عند مدخل مخيم العروب شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتحييد المنفذة. 

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المنفذة" كانت تحمل سكينا وتقدمت نحو جندي كان يعمل على حراسة المكان لطعنه، وردت القوة المتواجدة هناك بإطلاق النار، لم تكن هناك إصابات بين قواتنا، وتم تحييد المنفذة". 

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أمس عن إحباط عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس ، واعتقلت فتى (15 عاما) من جبل المكبر، وذلك بعد أن أثار شكوكهم، وعثر في حقيبته على سكين، واعترف خلال التحقيقات أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن 

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