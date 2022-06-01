احباط محاولة لعملية طعن بمدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة وتحييد المنفذة

واعلنت الشرطة الاسرائيلية عن احباط محاولة طعن في مدينة القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إحباطه محاولة لعملية طعن عند مدخل مخيم العروب شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتحييد المنفذة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المنفذة" كانت تحمل سكينا وتقدمت نحو جندي كان يعمل على حراسة المكان لطعنه، وردت القوة المتواجدة هناك بإطلاق النار، لم تكن هناك إصابات بين قواتنا، وتم تحييد المنفذة".

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أمس عن إحباط عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس ، واعتقلت فتى (15 عاما) من جبل المكبر، وذلك بعد أن أثار شكوكهم، وعثر في حقيبته على سكين، واعترف خلال التحقيقات أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن