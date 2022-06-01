تقرير: اتصالات بين "تكفا حداشا" ومقرب من نتنياهو لإقامة حكومة إسرائيلية جديدة

يأتي هذا في ظل أزمة داخل الائتلاف الحكومي بسبب مشروع قانون قدمه غدعون ساعر

أفاد موقع "واينت" الإخباري نقلا عن مسؤولين سياسيين قالوإ إن وزير القضاء ورئيس حزب "تكفا حداشا" غدعون ساعر يدير من وراء الكواليس اتصالات هادئة مع حزب الليكود وذلك حول امكانية لتعاون سياسي وإقامة حكومة جديدة بدون حل الكنيست والذهاب الى انتخابات.

وذكر "واينت" إنه علم خلال الأيام الاخيرة عن محور محادثة بين ساعر ويعكوف اتركشي، المقرب والموالي لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، اترتكشي أجرى خلال السنوات الأخيرة المفاوضات الائتلافية من جانب نتنياهو والليكود ويعتبر كاتم سر نتنياهو.

وبحسب ما نقلة المسؤولين السياسيين الذين اطلعوا على فحوى المحادثات، الاتصالات بين اتركشي وساعر ناقشت الامكانية لإقامة حكومة مع الليكود برئاسة نتنياهو، وذكر ان الوزير زئيف الكين كان شريكا بالمحادثات بين الجانبين ، وان الليكود عرض على "تكفا حداشا" مناصب كبيرة في الحكومة لقادمة، مثل وزارة الخارجية لغدعون ساعر نفسه، مسؤولون من جانب نتنياهو أوضحوا انه في مثل هذه الحالة سيطالبون بعودة وزارة القضاء لحزب الليكود.

في المقابل، للمحادثات المغلقة، طلب نتنياهو من مسؤولين في الليكود خفض النبرة خلال الهجوم على ساعر وتجنب توجيه انتقادات شخصية له.

ويشار الى أن غدعون ساعر أثار ضجة أمس بعد تهديده أنه في حال عدم حصول مشروع قانون "يهودا والسامرة" على الدعم بالكنيست بسبب معارضة القائمة الموحدة، سيكون للموضوع تأثيرا على مستقبل الائتلاف الحكومي.