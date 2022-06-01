عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت مناورات تحاكي هجوما في ايران

التدريب العسكري يأتي في إطار تدريب "مركبات النار" الذي انطلق بداية الشهر

سمح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اليوم بالنشر بأن العشرات من المقاتلات نفذت أمس تدريبا جويا لتنفيذ هجمات في ايران، وبحسب النشر في موقع "والا" الإسرائيلي حاكى التدريب رحلة طويلة وهجوما في عمق العدو، بما يشمل تدريبا على تزود جوي بالوقود. اضافة لذلك، جرى التدريب في إطار تدريب "مركبات النار" كجزء من تعجيل الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة في ساحات قريبة وبعيدة، وانطلقت هذه المقاتلات من عدة مطارات عسكرية

وقبل أسبوعين كشف وزير الأمن بيني غانتس بأن ايران تتقدم نحو انتاج قنبلة نووية واستكملت انتاج وتركيب الف جهاز طرد مركزي متطور. وقال "ايران تواصل تراكم المعرفة والخبرة التي لا رجعة بها لتطوير، والبحث، انتاج وتشغيل أجهزة الطرد المتطورة. هي على بعد أسابيع معدودة من تراكم المواد الكافية لإنتاج القنبلة الأولى. تمتلك 60 كيلوغرام من المواد المخصبة بمستوى 60%، تنتج اليورانيوم المعدني بمستوى تخصيب 20% وتمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة إلى نظام الانتاج".

وقال غانتس إن النظام الايراني يعمل على تطوير منشأة تحت الأرض بالقرب من منشأة نطنز. وتطرق غانتس الى العدوانية الايرانية وقال إن "أذرعة ايران يهاجمون احتياطات النفط، المطارات والمنشآت المدنية، وهي بنفسها تهاجم عن طريق قوة قدس" واضاف "تقوم ايران بتطوير في المنطقة كلها أنظمة تشغيلية مع قدرات دقيقة لصواريخ كروز، صواريخ ارض-ارض وطائرات بدون طيار لمسافة آلاف الكيلومترات. كمية الأسلحة الاستراتيجية هذه الموجودة بيدي أذرع ايران زادت خلال العام الأخير".