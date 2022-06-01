تقرير: الرئيس الفلسطيني سيقطع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني ابلغ قراره عن نيته قطع العلاقات لكل من الولايات المتحدة، مصر والأردن

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أبلغ الولايات المتحدة، مصر والأردن بأنه ينوي تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر وقطع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب التقرير، أبو مازن مقتنع أنه بدون اتخاذ إجراءات جذرية تهدف للضغط على إسرائيل وعلى جهات دولية إضافية لا يمكن استئناف عملية المفاوضات، وبحسب التقرير هذه الخطوة تأتي على خلفية سلوك إسرائيل في القدس وضعف السلطة الفلسطينية وانخفاض مكانتها بأعين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم نشر بأن أبو مازن تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، وأوضح له أن السلطة الفلسطينية تنوي اتخاذ خطوات "لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى"، رئيس السلطة الفلسطينية شدد خلال المكالمة على ضرورة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

من جانبه،أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صباح اليوم الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهم ناقشوا الموضوع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين