رئيس طاقم نتنياهو يقدم شكوى للشرطة عن "تهديدات حقيقية بالقتل ضد رئيس الحكومة السابق"

جاء هذا في أعقاب منشور بتويتر يطالب بقتل نتنياهو بأسرع وقت

قدم رئيس طاقم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكوى لدى الشرطة بسبب تهديدات بالقتل ضد نتنياهو، وذلك في أعقاب منشور في تويتر كتب فيه "يجب قتل هذا الشخص بسرعة قبل أن يكون متأخرا".

وبحسب النشر في موقع N12 في نص الشكوى التي قدمها للشرطة تساحي برفرمان، مع صورة شاشة للمنشور كتب :"مرفق بذلك تهديد حقيقي لقتل رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الذي نشر خلال الأيام الأخيرة في تويتر، هذا التهديد ينضم الى سلسلة طويلة من التهديدات بالقتل ضد رئيس الحكومة السابق، زوجته سارة وولديه يائير وآفنر".

وتابع" للأسف غالبية هذه التهديدات لا يتم الاهتمام بها ومن يقف من ورائها لا تتم محاكمته، اطالبكم التعامل بالجدية المطلوبة إزاء هذه التهديدات اليومية ضد رئيس الحكومة السابق، زوجته وأبناءه".