تم إزالة العلم الضخم بعد ساعات من تعليقة على مبنى في البورصة بمدينة رمات غان

بعد الضجة التي أثيرت والاحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي تم إزالة العلم الفلسطيني الضخم الذي علق الى جانب العلم الإسرائيلي على مبنى في منطقة "البورصة" في مدينة رمات غان وسط إسرائيل، كانت المنظمة الإسرائيلية اليسارية "محزقيم" قامت بتعليق العلم الى جانب علم إسرائيلي ضخم أيضا تحت العنوان "من المفترض أن نعيش سوية" وذلك احتجاجا حول النية لحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التربوية الاسرائيلية، والذي جاء بعد رفع العلم الفلسطيني في يوم النكبة في جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب.

وردا على إزالة العلم عن المبنى قال المدير العام للحركة اليسارية اوري كول "لا زال يوجد هنا شعبين، بينهم يهود وعرب سيواصلون النضال لمستقبل مشترك، اليافطة كانت فقط البداية".رغم الضجة التي اثارها تعليق الأعلام في منطقة البورصة، لكن لافتات مشابهة علقت في مدينة الناصرة والطيرة العربيتين مع رسالة مشابهة رافقت العلم الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان مشروع قانون العلم الذي قدمته المعارضة من المتوقع ان يمر اليوم بالقراءه التمهيدية في الكنيست بمساعدة أحزاب اليمين في الائتلاف، لكن من وراء الكواليس فإن المقربين من وزير الخارجية يائير لابيد نقلوا رسائل مهدئة لأحزاب اليسار في الائتلاف، وقالوا إنه بعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءه التمهيدية فإنه لن يتقدم بالقراءات المتقدمة وعمليا سيتم تجميده.