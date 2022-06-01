العراق يتسلم 50 جهادياً كانوا محتجزين لدى قوات كردية في سوريا

أعلنت السلطات العراقية الخميس، في بيان رسمي تسلّمها 50 عنصراً عراقياً من تنظيم الدولة الإسلامية كانوا معتقلين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ويحذّر العراق باستمرار من التهديد الذي لا يزال يشكّله التنظيم المتطرف في شمال شرق سوريا، ففي كانون الثاني/يناير، هاجم عشرات الجهاديين سجن غويران في محافظة الحسكة، قبل أن تستعيد القوات الكردية سيطرتها على السجن بعد أيام من الاشتباكات التي أسفرت عن مئات القتلى.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فقد "تسلمت قيادة العمليات المشتركة (العراقية) من قوات سوريا الديموقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي".

وتقوم قيادة العمليات المشتركة بتنسيق عمل كافة القوات الأمنية في البلاد وتتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة المتطرفين الإسلاميين الذي تقوده واشنطن.

وأوضح البيان أنه سيتمّ تسليم المقاتلين المتطرفين "إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للتحقيق معهم، واستتنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقال مصدر أمني عراقي رفيع إن هؤلاء "مقاتلون" عراقيون. وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 جهادي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة.

وكشف مصدر عسكري رفيع لفرانس برس، بأنه بالمجمل "هناك 3500 معتقل عراقي في سوريا" في سجون القوات الكردية السورية.

وحاكم العراق حتى الآن آلاف العراقيين لانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وبهدف الحد من نشاطات الجهاديين، بدأ العراق نهاية آذار/مارس، بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية.