الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة مصرية في النقب

وأوضحت الصحيفة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى الحديث يدور حول طائرة مسيرة مصرية غير مسلحة"

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة مصرية اخترقت أجواء النقب بعد أن فقد مشغلها السيطرة عليها.

وأضافت الصحيفة، أنه "تم تتبع الطائرة بدون طيار عن كثب حتى لحظة إسقاطها بالقرب من جبل ساغي بعد عبورها المجال الجوي الإسرائيلي الإثنين الماضي"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي كان قد نسق مع المصريين قبل إسقاطه".

وأوضحت الصحيفة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى الحديث يدور حول طائرة مسيرة مصرية غير مسلحة"، مضيفة أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أكدت أن المشغل المصري "فقد السيطرة على المُسيّرة بسبب عطل فني، ما أدى إلى تجاوزها المناطق الحدودية وعبورها إلى داخل إسرائيل".

تضع معاهدة السلام الموقعة في عام 1979 بين مصر وإسرائيل قيودًا صارمة على عدد القوات التي يمكن نشرها على جانبي حدود سيناء، ولكن في حالة موافقة دولة واحدة، يمكن زيادة القوات.

وفي عام 2018 ، زادت مصر من وجودها العسكري في شبه الجزيرة إلى 88 كتيبة بـ 42 ألف جندي من 41 كتيبة و 25 ألف جندي تم نشرهم في المنطقة في عام 2017.