وزير الخارجية اللبناني يطلب توضيحات من قبرص بخصوص المناورة العسكرية مع إسرائيل

نفى السفير التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المناورة غير موجهة ضد لبنان، وإنما الغرض منها

التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم، بالسفير القبرصي في لبنان باناييتيس كيرياكو، لتلقي توضيحات منه، بشأن المناورة العسكرية الإسرائيلية في قبرص.

ونفى السفير التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المناورة غير موجهة ضد لبنان، وإنما الغرض منها هو التدرّب على حماية الحدود، والدفاع عن قبرص.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء، خبر زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى قبرص، وذلك في إطار التدريب العسكري "ما وراء الأفق" كجزء من شهر التدريبات للجيش الإسرائيلي. وقال غانتس إن "الحديث يدور عن أهم وأوسع التدريبات التي قمنا بها على مدار سنوات. لقد أعجبت بالقادة الدائمين والاحتياط، وأنا أقول للجميع، لكل مواطني إسرائيل، يوجد لدينا جيش مدرب وجاهز للتحديات مستقبلا".