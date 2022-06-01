رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: "لولا إسرائيل لكان لإيران أسلحة نووية قبل سنوات"

قال غادي إيزنكوت، إن "إسرائيل تنفذ عمليات متنوعة ، معظمها سرية ، لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية"

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، اليوم الأربعاء، أن إيران كانت ستحصل على أسلحة نووية قبل عدة سنوات لولا العمليات الإسرائيلية السرية لمنع البرنامج النووي.

وقال غادي إيزنكوت، إن "إسرائيل تنفذ عمليات متنوعة ، معظمها سرية ، لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية" مشيرا خلال مؤتمر أمني عقد في الكلية الأكاديمية نتانيا، أنه بدون هذه الإجراءات كانت إيران ستصبح بالفعل دولة نووية قبل حوالي 7-10 سنوات، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضاف غادي إيزنكوت، أن "إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من القوة العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية"، مشيرًا إلى الوضع في أوكرانيا كمثال.

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وتابع غادي إيزنكوت: "عندما أنظر إلى قدرات إسرائيل الدفاعية أرى فنجانًا نصف ممتلئًا وكوبًا نصف فارغًا"، مردفا، "لكن إذا نظرت إلى الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا، سترى دولة ذات قدرات عسكرية رائعة للغاية تواجه جيشًا ضعيفًا للغاية، ويمكنك أن ترى ما يمكن أن يفعله الإدراك والدعم الدوليان لقوة بلد ما".

وجاءت هذه التصريحات بعد محاكاة سلاح الجو الإسرائيلي لضربة واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية ليلة أمس الثلاثاء.

وكان الهجوم المحاكي جزءًا من تمرين واسع يشمل جميع فروع الجيش الإسرائيلي تقريبًا ويركز على التدريب للقتال على الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك ضد جماعة حزب الله في لبنان.

وفي نفس السياق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الثلاثاء وثائق قال إنها "تظهر أن إيران تجسست على الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أجل التخطيط للتستر على أنشطتها النووية".