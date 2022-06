رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: "لولا إسرائيل لكان لإيران أسلحة نووية قبل سنوات"

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، اليوم الأربعاء، أن إيران كانت ستحصل على أسلحة نووية قبل عدة سنوات لولا العمليات الإسرائيلية السرية لمنع البرنامج النووي.

وقال غادي إيزنكوت، إن "إسرائيل تنفذ عمليات متنوعة ، معظمها سرية ، لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية" مشيرا خلال مؤتمر أمني عقد في الكلية الأكاديمية نتانيا، أنه بدون هذه الإجراءات كانت إيران ستصبح بالفعل دولة نووية قبل حوالي 7-10 سنوات، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضاف غادي إيزنكوت، أن "إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من القوة العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية"، مشيرًا إلى الوضع في أوكرانيا كمثال.