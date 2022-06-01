إردوغان يجدد التهديد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سوريا

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددًا تهديدات، اليوم (الأربعاء)، أمام البرلمان بشن عملية عسكرية

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددًا تهديدات، اليوم (الأربعاء)، أمام البرلمان بشن عملية عسكرية على بلدتين في شمال سوريا تستهدف مقاتلين أكراداً تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف إردوغان قائلاً "ننتقل إلى مرحلة جديدة في عملية إقامة منطقة آمنة من 30 كيلومتراً عند حدودنا الجنوبية. سننظف منبج وتل رفعت" حسب ما أعلنت صحيفة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي قد صرح الإثنين، بعد مقتل جندي سابع السبت في مواجهات مع الأكراد، عن التحضير لعملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد المنصرم، عن مقتل جندي في عبوة ناسفة، السبت وإصابة آخر، خلال عملية عسكرية في شمال العراق ضد مقاتلين أكراد لترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى سبعة.