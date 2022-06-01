تنطلق اليوم فعاليات "شهر الفخر" للمثليين بمسيرة في القدس بمشاركة دولية

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية احتفاء بانطلاق "شهر الفخر" دمج شعار المثليين بشعارها على منصات التواصل

من المتوقع أن يشارك الآلاف في مسيرة المثليين التي ستعقد في مدينة القدس اليوم الخميس2 حزيران/ يونيو) للعام العشرين والتي ستفتتح فعاليات شهر الفخر في إسرائيل.

كما هو الحال في كل عام، سينطلق المشاركون من حديقة الأجراس، باتجاه حديقة الاستقلال ، حيث سيقام تجمع ختامي احتفالي يشارك فيه أشهر الفنانين الإسرائيليين. وسيحضر انطلاق المسيرة سفيرا دولة كندا وهولندا.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية احتفاء بانطلاق "شهر الفخر" دمج شعار المثليين بشعارها في أول خطوة من نوعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحات مواقع التواصل الخاصة بالوزارة "نحن فخورون بالتحركات التاريخية التي اتخذتها وزارة الصحة لمجتمع المثليين خلال العام الماضي، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على تلقي تبرعات بالدم من أفراد المجتمع، والمساواة بموضوع تأجير الأرحام للأزواج الفخورين، وتقصير فترات الانتظار لإجراء جراحة تغيير الجنس وحظر علاجات التحويل التي تستهدف المثليين".

وأضافت الوزارة "سيستمر نظام الصحة العامة في رفع شعار المساواة والتسامح وحقوق الإنسان ".