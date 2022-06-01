وزير القضاء الإسرائيلي ينفي اتصاله بحزب الليكود لتشكيل حكومة جديدة

وأضاف ساعر، "لم تكن هناك مفاوضات مع نتنياهو ولن تكون هناك مفاوضات مع نتنياهو"

نفى وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، التقارير التي تفيد بأنه كان على اتصال بممثلي حزب الليكود لتشكيل حكومة يمينية في الكنيست الحالي، مؤكدا أنه لن يكون هناك منشقون عن حزب "تكفا حداشا".

وأضاف ساعر، "لم تكن هناك مفاوضات مع نتنياهو ولن تكون هناك مفاوضات مع نتنياهو"، مؤكدا في مقابلة له على القناة 12 الإسرائيلية : " لا أنا ولا الوزير زئيف الكينعلى اتصال مع نتنياهو".

وقال ساعر إنه "لم يمر يوم منذ آذار/مارس المنصرم، بدون أن يصل فيه مبعوثون ومقترحات، لو كنت قد غيرت موقفي، لكنت خرجت علانية وشرحت التغيير للناس. حزب "تكفا حداشا" هو حزب الوحيد الذي لن يكون فيه منشقون ".

وأوضح ساعر، حول أزمة الائتلاف التي أحاطت بتمديد قانون يهودا والسامرة، قائلا: "الناس لا يفهمون حتى ما هي الفوضى التي ستحدث إذا انقضى هذا القانون. إنه ليس إنذارًا ، بل قرارًا حكوميًا".

وكان موقع "واينت" الإخباري قد أفاد نقلا عن مسؤولين سياسيين أن "وزير القضاء ورئيس حزب "تكفا حداشا" غدعون ساعر يدير من وراء الكواليس اتصالات هادئة مع حزب الليكود وذلك حول امكانية لتعاون سياسي وإقامة حكومة جديدة بدون حل الكنيست والذهاب الى انتخابات".