قانون حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات يجتاز القراءة الأولية في الكنيست

واللافت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيد الاقتراح، كما فعل أعضاء آخرون في الائتلاف الحكومي

تمت الموافقة ليلة الأربعاء على مشروع القانون الإسرائيلي الذي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات، وذلك في قراءة أولية في الكنيست بكامل هيئتها. وأيد 63 نائبا الاقتراح فيما عارضه 16 عضوا.

واللافت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيد الاقتراح، كما فعل أعضاء آخرون في الائتلاف.

ويذكر ان ممثلي حزب "يش عتيد" برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر، باستثناء رئيس الكنيست ميكي ليفي، تغيبوا عن التصويت، وفق ما أفاد موقع واينت.

واندلعت خلال النقاش حول الاقتراح، الصيحات بين أعضاء الكنيست في الجلسة المكتملة، التي أعقبت ساعات من الصراخ في النقاش حول قانون الإخوة الثاكلين. ودعا المبادر إلى الاقتراح الحالي، عضو الكنيست إيلي كوهين من الليكود، أعضاء الكنيست العرب الذين انسحبوا من الجلسة بالهتاف "إذهبوا إلى غزة أو الأردن".

وينص مشروع القانون على حظر رفع أعلام الدول المعادية، أو أعلام السلطة الفلسطينية التي لم يتم تعريفها على أنها دولة، في المؤسسات التي تتلقى الميزانيات من الدولة، بما في ذلك هذه الجامعات.