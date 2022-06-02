البيت الأبيض: ملتزمون بتنسيق الجهود مع إسرائيل لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي

جاء هذا الاعلان بعد اجتماع أجراه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي حولتا

اعلن البيت الأبيض الأربعاء في ختام اجتماع بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي ايال حولتا بأن الممثلين عن كلا الجانبين "التزموا بتنسيق الجهود" لمنع ايران الحصول على سلاح نووي وردعها عن "مواصلة أنشطتها الإقليمية العدوانية".

وأفيد أن الاجتماع تناول الاجراءات الديبلوماسية والاقتصادية التي تؤدي إلى هذه الأهداف، وبالتعاون بين جيوش كلا البلدين. "ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمون بأنه من أجل العمل على هذا الهدف، هم سيبقون منسيق بشكل وثيق بسلسلة من القضايا ذات المصلحة المشتركة، وسيبقون موحدين ضد كل التهديدات التي تنعكس على مصالحهم الوطنية".

جاء البيان بعد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس بيانا بأن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت مناورات جوية فقط البحر المتوسط استعدادا لهجوم طويل المدى، التدريب الذي جرى الثلاثاء شمل "عشرات المقاتلات التي حاكت سيناريو رحلة طويلة المدى وهجوم في العمق، بما يشمل تزويد وقود جوي" وذكر أن المناورات جرت في إطار التدريب "مركبات النار" التي تستغرق شهرا كاملا، وكجزء من الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات القريبة والبعديدة.

البيان الأمريكي والمناورات الإسرائيلية تجري على خلفية المفاوضات بين طهران والدول العظمى لعودة ايران الى الاتفاق النووي والذي يبدو أنها على وشك الانهيار، ويحذر الغرب من أن الغرب تقترب من النقطة التي ستتمكن منها الانتقال الى تطوير قنبلة نووية بالوقت الذي تريد.