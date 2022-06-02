تقرير: تمرد داخلي في حركة فتح وأبو مازن يفقد الأغلبية داخل القيادة

الانتقادات بلغت ذروتها بعد إعلان أبو مازن عن تعيين الشيخ بمنصب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن حالة من الاحباط والغضب تسود خلال الأيام الأخيرة بين أعضاء حركة فتح ضد الرئيس الفلسطيني، والتي تبدو بأنها "تمرد ضد سياسة وسلطة الحاكم الواحد التي يمارسها" وبلغت الانتقادات ذروتها بعد إعلان أبو مازن عن تعيين المقرب منه حسين الشيخ ، بمنصب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب يقرب من كرسي الرئاسة.

كثيرون في حركة فتح اعترضوا على تعيين الشيخ، رغم كونه مسؤولا في فتح، حيث يوجد مرشحين مخضرمين في الحركة يرون أنفسهم خلفاء محتملين، على رأسهم حبريل الرجوب. ويضاف إلى الغصب داخل الحركة الهزيمة المدوية لحركة فتح في انتخابات اتحاد الطلبة لجامعة بير زيت.

الهزيمة أمام حركة حماس أدت الى تبادل اتهامات، وسلسلة من الاستقالات بين رؤساء أقاليم في فتح، قائد فتح في رام الله موفق سحويل استقال من منصبه وفي أعقابه استقال نشطاء آخرين، الأمر الذي يضع في موقف محرج.

وذكر التقرير أن المتمردين في حركة فتح يقولون بأنهم يدفعون ثمن أخطاء أبو مازن. مواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل بنظرهم خنوعا وسياسة غير نافعة، تضعف الحركة سياسيا على الساحة الفلسطينية، وايضا طالبوا استبدال رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية على خلفية ادعاءات عن إدارة غير سليمة، وتضاعفت الضغوطات على أبو مازن في أعقاب الأحداث في الأقصى.

وعلى ضوء الانتقادات، قام أبو مازن بجمع القيادة الفلسطينية قبل يومين في ساعة متأخرة لمناقشة الوضع، وقال مصدر في رام الله للصحيفة أن أبو مازن وحسين الشيخ كانوا بموقف الأقلية،وطالب الحاضرون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل, وأفادت الصحيفة أن الجمود بالوضع السياسي يدفع أبو مازن بنقل رسائل تهديد للأمريكيين، والهدف منها بشكل أساسي إسكات الاضطرابات داخل حركة فتح.