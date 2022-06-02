وفد إسرائيلي يزور البحرين لمناقشة العلاقات الثنائية

ويرأس الوفد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية وسيجتمع خلالها مع وزير الخارجية البحريني

على خلفية التوقيع على "اتفاق سلام حار" بين البلدين في قمة النقب التي عقدت في إسرائيل قبل أشهر، انطلق المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الون اوشفنتيس على رأس وفد إسرائيلي مساء الاربعاء في زيارة الى البحرين، وسيجري خلالها سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع القيادة هناك، من بينهم وزير الخارجية البحريني ونظيره نائب الوزير.

وصرح نائب وزير الخارجية بحسب النشر في "معاريف" إن :"العلاقات مع البحرين في جوهر النشاط السياسي لإسرائيل، خريطة الطريق لتطوير العلاقات بين البلدين بنيت خطوة وراء خطوة بمصطلحات عملية تؤتي ثمارها لصالح كلا الشعبين. أنا سعيد على هذه الفرصة بأن أترأس الجلسة الثانية، التي تهدف لضمان بأن النتائج ستكون دعامة إضافية لعلاقات إسرائيل والبحرين، كما أنها ستساهم بالاستقرار الاقليمي عموما، وايضا مواصلة عملية قمة النقب".

ويرأس المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية وفدا إسرائيليا للمشاركة في الجلسة الثانية للجنة التوجيهية الثنائية (الجلسة الأولى عقدت في القدس في آب/اغسطس 2021). ويشار إلى أنه خلال أعمال قمة النقب في شهر آذار/مارس 2022 وقعت إسرائيل والبحرين على اتفاق "سلام حار" بين البلدين يشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية خلال العشر السنوات القادمة.