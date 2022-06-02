غانتس لوزير الدفاع الهندي:"يمكننا معا تعزيز مصالح الهند وإسرائيل"

بدأ وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم زيارة الى الهند، بدأها بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول

بدأ وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم زيارة رسمية الى الهند بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الأمنية بين البلدين، قام بمستهلها بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول الهندي، وبعدها اجتمع مع وزير الدفاع الهندي راجنات سينج حيث تم استقباله مع حرس الشرف، اتفقا خلاله على تقوية التعاون بين البلدين، ويشار إلى أن الزيارة تأجلت مرتين بسبب أزمات في الائتلاف الحكومي.

وقال غانتس لنظيره الهندي :"الهند وإسرائيل تتقاسمان تحديات مشتركة للدفاع عن الحدود والحرب بالارهاب، وسوية سنتقدم لتقوية المصالح الأمنية والاقتصادية لكلا البلدين".

المحادثة بين الوزيرين تطرقت الى قضايا كثيرة تتعلق بقضايا استراتيجية على المستوى الدولي، التعاون العسكري،التعاون الصناعي والتعاون في مجال الابحاث وتطوير الوسائل القتالية.

واتفق كليهما على تعزيز النوايا لتطوير العلاقات الأمنية بين البلدين والتعاون الأمني، الذي يدمج بين القدرات التقنية والخبرة العملية التي تمتلكها إسرائيل، مع القدرات الانتاجية والمعرفية للهند، كما اتفقا على تعزيز إطار العمل وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة والتعاون بموضوع دمج التقنيات من بينها الطائرات المسيرة والمنظومات الدفاعية.