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البحرية الإسرائيلية تجري تدريبا في البحر الأحمر لضمان التفوق البحري

i24news

دقيقة 1
البحرية الإسرائيلية تجري تدريبا في البحر الأحمر لضمان التفوق البحري 2/6/2022
IDF spokemanالبحرية الإسرائيلية تجري تدريبا في البحر الأحمر لضمان التفوق البحري 2/6/2022

الجيش الاسرائيلي يعلن ان التدريبات شاركت بها غواصة تكوما وسفينتي صواريخ من طراز ساعر

رست الغواصة تكوما من طراز دولفين صباح اليوم في قاعدة البحرية الاسرائيلية في خليج ايلات في البحر وذلك بعد تدريب رافقتها خلاله سفينتي صواريخ من طراز ساعر 5 وساعر 4.5 في البحر الأحمر.  

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن القطع البحرية أجرت تدريبا في اطار التدريب العسكري "مركبات النار"، وقاموا خلالها بمهام خاصة لضمان التفوق البحري الى جانب الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. وذكر ايضا ان "سلاح البحرية الإسرائيلية تدرب على توسيع مجال نشاطه في المنطقة". 

 قائد سلاح البحرية الجنرال دافيد سلامة قال في بيان: عادت صباح اليوم قوة من أسطول سفن الصواريخ والغواصات الى إسرائيل بعد ان نفذت تدريبًا معقدًا ومتواصلًا في البحر الأحمر. الحديث عن تدريب طويل الأمد حاكى سيناريوهات متنوعة وفي مقدمتها تحقيق التفوق البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر. سيواصل سلاح البحرية تعزيز قدراته العملياتية وتوسيع نطاق نشاطه". 

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن أمس في بيان أن العشرات من المقاتلات الاسرائيلية نفذت مناورات فوق البحر المتوسط حول هجوم طويل المدى. وذكر بيان الجيش إن "عشرات المقاتلات حاكت رحلة طويلة المدى وهجوما في عمق العدو، بما يشمل تدريبا على التزود بالوقود" وهو ايضا في إطار تدريب "مركبات النار" الذي يتواصل على مدار شهر، وكجزء من "دفع الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات قريبة وبعيدة". 

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