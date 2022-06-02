البحرية الإسرائيلية تجري تدريبا في البحر الأحمر لضمان التفوق البحري

الجيش الاسرائيلي يعلن ان التدريبات شاركت بها غواصة تكوما وسفينتي صواريخ من طراز ساعر

رست الغواصة تكوما من طراز دولفين صباح اليوم في قاعدة البحرية الاسرائيلية في خليج ايلات في البحر وذلك بعد تدريب رافقتها خلاله سفينتي صواريخ من طراز ساعر 5 وساعر 4.5 في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن القطع البحرية أجرت تدريبا في اطار التدريب العسكري "مركبات النار"، وقاموا خلالها بمهام خاصة لضمان التفوق البحري الى جانب الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. وذكر ايضا ان "سلاح البحرية الإسرائيلية تدرب على توسيع مجال نشاطه في المنطقة".

قائد سلاح البحرية الجنرال دافيد سلامة قال في بيان: عادت صباح اليوم قوة من أسطول سفن الصواريخ والغواصات الى إسرائيل بعد ان نفذت تدريبًا معقدًا ومتواصلًا في البحر الأحمر. الحديث عن تدريب طويل الأمد حاكى سيناريوهات متنوعة وفي مقدمتها تحقيق التفوق البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر. سيواصل سلاح البحرية تعزيز قدراته العملياتية وتوسيع نطاق نشاطه".

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن أمس في بيان أن العشرات من المقاتلات الاسرائيلية نفذت مناورات فوق البحر المتوسط حول هجوم طويل المدى. وذكر بيان الجيش إن "عشرات المقاتلات حاكت رحلة طويلة المدى وهجوما في عمق العدو، بما يشمل تدريبا على التزود بالوقود" وهو ايضا في إطار تدريب "مركبات النار" الذي يتواصل على مدار شهر، وكجزء من "دفع الجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات قريبة وبعيدة".