عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية، بطلب من أنقرة

بعث وزير الخارجية التركي مولود شاووش اوغلو يوم أمس (الأربعاء) برسالة رسمية إلى الأمم المتحدة يعلن فيها تغيير اسم الدولة؟ فبدلاً من كتابة اسمها "Turkey"، سيُكتب اسم تركيا الآن "Türkiye".يختلف نطق الكلمة الجديدة عن الاسم القديم، وتهدف هذه الخطوة إلى خلق تمييز كبير بين اسم الأمة وطائر الحبش في اللغة الإنجليزية - Turkey.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة "Türkiye".

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.