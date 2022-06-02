انطلاق مسيرة الفخر للمثليين في القدس بلا تهديدات محددة وبحراسة آلاف الشرطيين

ويحيي الاحتفالات كوكبة من النجوم الإسرائيليين من بينهم المغنية رونا كينان والممثلة آنيا بوكشتين

انطلقت في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهراليوم الأربعاء "مسيرة الفخر" العشرين، في شوارع مدينة القدس، تأكيدًا على حقوق المثليين ومساواتهم، على الرغم من تسلم المنظمين تهديدات وتحريضات لثنيهم عن الإعداد للمسيرة، حسب النشر في واينت.

ومن المقرر أن يرافق آلاف من رجال الشرطة مسيرة الفخر، حيث سيبدأ العرض الاحتفالي بعد ظهر اليوم (الخميس)، وهو أول حدث كبير يفتتح "شهر الفخر" في إسرائيل. وتقام هذه المسيرة للاحتفال أيضًا بمرور عقدين على انطلاقها لأول مرة من القدس. وتنظم هذه المسيرة جمعية البيت المفتوح في القدس للفخر والتسامح.

ويحيي الاحتفالات كوكبة من النجوم الإسرائيليين من بينهم المغنية رونا كينان والممثلة آنيا بوكشتين ومغنية الراب ايكو.

وتم النشر هذا الصباح أن عضو الكنيست ورئيس الكنيست ميكي ليفي سيلقي هذا المساء خطابًا لأول مرة في تاريخ هذا الحدث، وهي أول مشاركة على المستوى الرسمي في مسيرة الفخر والتسامح.

وبدأت الشرطة بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر: كيرين هايسود وبلامر والملك جورج وهليل ومناشيه بن إسرائيل، وكذلك الشوارع المؤدية إليهم، بما في ذلك أغرون وإلحانان وشالوم عليخم ومابو وأحاد هعام وغزة (من أرلوزوروف) إلى ساحة باريس)، أفيداع، ككال، الهستدروت، الملك داود من مفترق بلامر، ديفيد ماركوس ، جابوتنسكي حتى دافيد هميلخ، يتسحاق كاريف، وديفيد ريمز وإميل بوتا وإلياهو شيماع. وسيتم فتح الشوارع بشكل تدريجي بالتزامن مع مرور المشاركين.