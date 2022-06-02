الجيش الإسرائيلي يجري تدريب يحاكي غارة في عمق لبنان

عشرات طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الاسرائيلية تشغل محركات على المدرج الضيق المخصص لها في المطار الصغير على مشارف مدينة بافوس القبرصية. سينطلقون اليوم، ومعهم مئات المقاتلين، نحو الجبال العالية في الشمال الشرقي وسيشمل التدريب إنزال ضخم للجيش الإسرائيلي. بحسب موقع "n12" الاسرائيلي.

بعد عقود من عدم القيام بذلك، يستعد الجيش لاحتمال القيام بعمل واسع النطاق في عمق أراضي العدو. ومن ضمن المخطط إنزال آلاف الجنود من الجو والبحر، في تدريب يحاكي غارة في عمق لبنان.

التدريبات في قبرص تصور قدرات الجيش الإسرائيلي في نشر آلاف المقاتلين في عمق ساحة المعركة مثل، لتحديد قرار العدو وتحديه، من الجبهة بقوات ضخمة من المشاة والدبابات والهندسة ، من قبل فق الكوماندوز عن طريق غارات واسعة النطاق في نطاق عشرات الكيلومترات من الحدود.

وكجزء من التمرين، تدربت القوات على ضرب صواريخ حزب الله على الساحل ومجموعة الرادار على طول الخط الساحلي، ثم السيطرة على السرب الثالث عشر على الشاطئ لضمان وصول السفن البحرية.