تقرير: لابيد: "بحال دفعت إيران بالحرب إلى بابنا فسوف يجدونها تدق أبوابهم"

قضيت الأشهر الثلاثة الأولى من عملي وزير خارجية على متن الطائرة لأفتح سفارات في أماكن ما كنا نحلم بالوصول إليها

أعرب وزير الخارجية يائير لابيد عن تفاؤله، خلال حديث أجرته معه صحيفة جيروزالم بوست هذا الأسبوع، بشأن احتمالات التطبيع مع السعودية. وقال "إن الأمر يبدو إيجابيًا، وإذا تقدمت الأمور بهذا الاتجاه، فإن ذلك سيتم بخطوات محسوبة.

واستطرد لابيد أن "المسألة ستستغرق بعض الوقت. فقد كانت اتفاقات إبراهيم بمثابة انفجار. وفي العام التالي قضيت الأشهر الثلاثة الأولى من عملي وزيراً للخارجية، متنقلا من بلد إلى بلد على متن الطائرة، لأفتح سفارات في أماكن ما كنا نحلم بالوصول إليها. لكن مع المملكة العربية السعودية، فإن الأمر يتطلب خطوات محسوبة. وبعض هذه الخطوات جاري اتخاذها. أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي جزء من هذه العملية، ونحن نقدر ذلك".

وأجاب الوزير بالإيجاب حين سئل عما إذا كان الأمريكيون يلعبون دورًا أكثر نشاطًا من ذي قبل. وقال "لدى إسرائيل الكثير لتقدمه للعالم بشكل عام"، موضحًا سبب رغبة دول مثل السعودية وغيرها في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. "لدينا مجالات متنوعة حققنا فيها قفزات بدءا بإنشاءات أمنية إقليمية إلى الابتكار والمياه والطاقة وما إلى ذلك. إسرائيل هي قوة عظمى في بعض المجالات، ونحن على أكثر من استعداد لمشاركة هذه القدرات."

وبما يخص إيران قال لابيد "طالما قالت إيران أنها 'ستجلب الحرب إلى عتبة بيتكم، لأنكم لن تستطيعوا أبدًا أن تأتوا بها إلى عتبة بيتنا'، ولكن هذا لن يحصل. لن يتسنى لهم ذلك مع هذه الحكومة. وإذا خطر لهم أن يحضروا الحرب إلى بابنا فسيجدوا الحرب تدق أبوابهم. وإذا أرادوا أن يتجنبوا ذلك، فسوف نمتنع نحن أيضًا".