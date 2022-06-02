" إيران قريبة من كمية اليورانيوم التي تكفي لصنع قنبلة ذرية كما انها تتهرب من رقابة واسئلة الوكالة."

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور رافائيل غروسي مساء اليوم الخميس في زيارة مفاجئة لإسرائيل. وسيلتقي غروسي برئيس الوزراء نفتالي بينيت غدًا، على خلفية تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أن إيران قريبة من كمية اليورانيوم التي تكفي لصنع قنبلة ذرية كما انها تتهرب من رقابة واسئلة الوكالة.

كما ذكر التقرير أن إيران لا تقدم "إجابات موثوقة" على وجود جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة في جميع بلادها.

ستكون زيارة جروسي لإسرائيل قصيرة، وتأتي في إطار جهود بينيت لزيادة الضغط على إيران. وتعرّضت طهران في الأيام الأخيرة لعدّة ضربات كبيرة، منها قرار إدارة بايدن عدم شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية، وفضح أكاذيبها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واغتيالَيْن نُسبا إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي جروسي مع زئيف سنير، رئيس هيئة الطاقة الذرية. ووصل غروسي إلى إسرائيل قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 6-10 يونيو، حيث ستناقش الوكالة اقتراحًا لإدانة إيران.