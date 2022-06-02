ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع إسرائيل

حث وزير الخارجية البحريني مع المسؤول الإسرائيلي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها

في لقاء جمع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع السفير آلون أوشبيز مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية أكد ولي العهد على مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة"، حسب النشر في المصري اليوم.

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وجرى اللقاء في قصر الرفاع، اليوم الخميس بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وشدد الأمير سلمان بن حمد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية البحريني مع المسؤول الإسرائيلي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى مستويات أرحب.