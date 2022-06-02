مقتل فلسطيني ثالث الخميس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قتل اليوم الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تخللها إصابة عشرات الفلسطينيين

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الخميس، عن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص قوات الأمن في الجزء العلوي من جسده في قرية ميديا، غربي رام الله ، بالقرب من الجدار الفاصل.

وأفاد الناطق العسكري بأن الشاب أصيب في البداية بجروح خطيرة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات رام الله حيث توفي متأثرا بجراحه. ولم تتضح بعد ملابسات حادث مقتل هذا الشاب. وبحسب واينت، فإن هذه ثالث حالة وفاة فلسطينية في يوم واحد، في اشتباكات مع قوات الأمن.

وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير منزل ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك الدموية، في ساعة مبكرة من الصباح. وتم اعتقال والد منفذ العملية ونقله للتحقيق.

وفي الأثناء وصفت السلطة الفلسطينية، الأحداث الأخيرة بالتصعيد. وأفاد مراسل قناة i24news أن الحادثة الأولى وقعت في مخيم جنين حيث اندلعت مواجهات أثناء محاولة الجيش هدم منزل منفذ عملية بني براك التي قتل فيها 5 إسرائيليين، ولقي شاب آخر مصرعه في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما من قرية الميديا غرب رام الله.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 15 فلسطينيًا.